В Пскове согласовали разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома по улице Герцена, 25

19:47, 24 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 24 января, в Псковской городской Думе прошли публичные слушания по градостроительным вопросам. Заседание провел глава города Пскова Иван Цецерский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Участники рассмотрели вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул. Герцена, 25. Существующий на участке дом заявитель планирует демонтировать. В качестве основания для уменьшения допустимых отступов представлены неблагоприятные инженерно-геологические характеристики участка.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. М. Горького, 49-А для эксплуатации и обслуживания здания ветеринарной клиники.

По итогам публичных слушаний вопросы получили положительную рекомендацию.