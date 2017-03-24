В жилом секторе Пскова прошёл очередной профилактический рейд по пожарной безопасности

19:58, 24 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 24 января, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области лейтенант внутренней службы Юлия Матченя провела очередной профилактический рейд по жилому сектору в Пскове. Рейд проходил с участием участкового уполномоченного отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову и представителя управляющей компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе данного профилактического рейда осуществлялся осмотр жилых домов граждан (с их согласия), проведены индивидуальные беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. В случае выявления признаков, указывающих на нарушение данных требований, хозяевам домовладений разъяснялась опасность выявленных недостатков, а также пути и методы их устранения. Сегодня специалистом было проинструктировано 32 человека.

Также в ходе профилактического рейда старшим инспектором было проверено состояние подвальных помещений многоквартирных домов на наличие или отсутствие мусора, наличие кладовых, а также доступность в помещения.

Пожары в подвальных помещениях по причине возгорания различного вида мусора сопровождаются сильным задымлением нижних жилых этажей здания и могут привести к печальным последствиям. В ходе осмотра нарушений выявлено не было.