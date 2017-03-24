Глава Пскова встретится с родительскими комитетами школ и детсадов города

20:02, 24 марта 2017, ПАИ

У руководства образовательных учреждений города должен быть налажен полный контакт с родителями обучающихся детей. Об этом сегодня, 24 января, заявил глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего совещания с представителями муниципального управления образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Были рассмотрены организационно-хозяйственные вопросы учреждения, а также работа с родительским активом. «По представленной информации видно, что 38-м саду взаимодействие с родителями отработано и не вызывает нареканий. Однако в мой адрес поступило несколько обращений от мамочек, которые не могут достигнуть понимания со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения», - высказался Иван Цецерский. Такие же опасения есть и по поводу городских школ.

Глава Пскова поручил управлению образования подготовить встречи с представителями родительских комитетов детских садов, а также начального, среднего и старшего звена школ города.