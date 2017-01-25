В Минтруде задумались об увеличении потребительской корзины россиян

09:08, 25 января 2017, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает возможность увеличения потребительской корзины. Об этом заявил глава ведомства Максим Топилин.

«Есть определенные расчеты, процесс достаточно тяжелый. Для большинства экспертов кажется, что нужно ее увеличить. Но это достаточно формализованный показатель. Он зависит и от уровня экономического развития страны, регионов», — отметил он, сообщает РИА Новости.

«Конечно, хочется ее увеличить, но насколько у нас есть к этому возможности?» — задал риторический вопрос он.

Топилин уточнил, что работа идет, новые показатели вступят в силу с 1 января 2018 года. При этом он поспешил добавить: «Закон не говорит о серьезном увеличении, мы можем что-то подправить. Сейчас идет анализ наполнения и тех изменений, которые прошли за пять лет. Думаю, ближе к осени у нас будет более точный ответ».

Потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для человека. Она используется для расчета прожиточного минимума. В соответствии с законом, принятым в декабре 2012 года, потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по России устанавливается не реже одного раза в пять лет.