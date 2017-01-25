В Госдуме предлагают обязать банки платить проценты со средств на капремонт

09:57, 25 января 2017, ПАИ

В Госдуму внесен законопроект, обязующий банки платить проценты за пользование денежными средствами фонда капитального ремонта, находящимися на специальных счетах, передает «Росбалт».

Если закон примут, величина процентов будет устанавливаться в размере ключевой ставки Центробанка. Установление такой обязанности не препятствует размещению временно свободных средств со специального счета на специальный депозит, если владелец спецсчета и банк договорятся о большей ставке, чем та, которая будет установлена законом, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Автор проекта считает, что его принятие устранит риск коррупционной составляющей, возникающей в том случае, когда владельцем счета является региональный оператор, который не обязан размещать временно свободные средства фонда капитального ремонта в кредитных организациях на специальных депозитах.