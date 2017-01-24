Россельхознадзор не допустил ввоз в Псковскую область 20 тонн яблок «под прикрытием»

20:12, 24 марта 2017, ПАИ

Специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Псковскую область 20 тонн иностранных яблок под товаром прикрытия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провело контрольно-надзорные мероприятия в отношении машины, задержанной правоохранительными органами 20 декабря на 544 км трассы «Москва — Балтия» (Псковская область). Были предоставлены товаротранспортные документы на томаты соленые, которые на деле оказались свежими яблоками, общий вес которых 20 тонн.

На коробках было указано, что происхождение груза — Республика Беларусь. Обнаруженные при первичном досмотре этикетки имелись только на части груза. На остальной упаковке маркировка товара отсутствует, имеются многочисленные следы срыва этикеток. Коробки размещены на деревянных поддонах с маркировкой Республики Польша.

«Решение о дальнейшем использовании груза растительного происхождения будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.