В ОНФ считают, что поправки к закону об ОСАГО должны предоставлять автовладельцам право выбора между ремонтом и денежной компенсацией

20:29, 24 марта 2017, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта считают, что предлагаемая поправками к законопроекту об ОСАГО замена денежных выплат на ремонт машины ущемляет права автовладельцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения. Необходимо прописать четкие требования к устанавливаемым в ходе ремонта запчастям, ответственность за сроки и качество ремонта, а также предоставить автовладельцу выбор между проведением ремонта и денежной компенсацией, уверены в ОНФ.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Москве, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков уверен, что основным бенефициаром идеи замены выплат на ремонт являются страховщики ОСАГО, которые не без оснований пытаются таким образом значительно сократить свои издержки. Однако, по его словам, статья 35 пункт 2 Конституции РФ, устанавливающая право на распоряжение своим имуществом, данными поправками игнорируется.

«Страховщики хотят отрезать автовладельцев от судебных инстанций, отменив фактически такой вид разбирательств, как судебное разбирательство. С этим нельзя согласиться как с точки зрения законности, так и с точки зрения здравого смысла и справедливости», - отметил Лысаков.

Он добавил, что ранее внес в Госдуму поправки, суть которых заключается в предоставлении автовладельцам возможности выбора возмещения убытков по желанию автовладельца. «Страховщики хотят использовать бывшие в употреблении, непонятного качества и происхождения запчасти. И на сегодняшний день совершенно непонятна ответственность за сроки и качество ремонта. В любом случае, даже если ремонт как один из видов расчета с автовладельцем будет принят, то это должно быть только в формате сводного выбора автовладельца: либо денежная компенсация, либо ремонт. Нельзя навязывать только ремонт, который, в данном случае, выгоден страховым компаниям»,- считает Лысаков.

По мнению страховщиков, с 2013 г. выплаты пострадавшим в ДТП по решениям судов стали настолько значительны, что страховое сообщество всерьез озаботилось проблемой деятельности юристов, специализирующихся на оказании правовой поддержки автовладельцам. Активация деятельности так называемых автоюристов, с точки зрения страховщиков, являющихся мошенниками, побудило страховое общество к выработке мер и предложений по ограничению этой деятельности. Предложенные меры и пути решения проблемы были поддержаны Банком России и Минфином России.

Эксперты ОНФ в свою очередь отмечают, что возросшая активность и популярность юристов, представляющих интересы потерпевших в ДТП автовладельцев, явилась следствием действий или бездействия самих страховщиков в вопросах страховых выплат. Дело в том, что необоснованные отказы в выплатах, занижение сумм выплат, затягивание установленных сроков приобрели массовый характер, что вынудило автовладельцев обращаться за помощью не в орган страхового надзора, а в суды, которые чаще всего принимали решения в пользу автовладельцев.

Также в ОНФ отметили, что инициированные страховщиками изменения ОСАГО, согласованные и поддержанные Банком России, направлены не на решение проблем взаимоотношений с потерпевшими в ДТП, а на пресечение деятельности юристов, осуществляющих правовую помощь автовладельцам. То есть акцент перенесен не на борьбу с причинами возникновения проблем, а на борьбу с их последствиями. Объяснять судебные решения происками автоюристов, по меньшей мере, некорректно.

В соответствии с предполагаемыми изменениями в ОСАГО, потерпевший в ДТП автовладелец будет получать, после оформления требуемых документов, не денежную выплату, а отремонтированный (восстановленный) автомобиль. Тем самым, с точки зрения инициаторов законопроекта, автоюристы лишатся возможности представлять в суде интересы владельцев транспортных средств и, как следствие, получать гонорар за свои услуги, выплачиваемый за счет страховых компаний. Страховые организации, в свою очередь, будут, якобы, экономить значительные финансовые средства, что повысит рентабельность операций по ОСАГО.

При этом, в поправках к законопроекту об ОСАГО отсутствует определение качества запчастей, которые должны использоваться в ходе ремонта. Таким образом, техцентры, выбранные страховщиками, получат возможность экономить на ремонте, используя б/у запчасти. В связи с этим интересы автовладельцев будут ущемлены, многие машины лишатся официальной гарантии, требующей установку исключительно новых и оригинальных деталей.

«Основным заблуждением страховщиков является уверенность в том, что ОСАГО - это бизнес-проект, когда надо собрать денег как можно больше, а вернуть автовладельцам как можно меньше, хотя на самом деле идея закона об ОСАГО состоит в уменьшении количества жертв на российских дорогах и оказании качественных услуг по возмещению вреда жизни и здоровью, ущерба имуществу пострадавшим в ДТП в полном объеме и в сроки, установленные законом», - резюмировал Лысаков.