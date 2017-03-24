Суд продлил арест экс-ведущего программы «Суд идёт» Резника
Басманный суд Москвы продлил до 26 апреля срок ареста экс-ведущего программы «Суд идет» Владимира Резника, который обвиняется в мошенничестве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Резнику меры пресечения в виде содержания под стражей до 26 апреля», — заявила она.
По версии следствия, Резник получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около 4,5 млн руб. В СК утверждают, что за «вознаграждение» обвиняемый обещал повлиять на правоохранительные органы и добиться условного срока для бизнесмена.
В ноябре 2016 года Басманный суд Москвы арестовал Владимира Резника по обвинению в мошенничестве.