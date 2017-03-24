В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»

20:51, 24 марта 2017, ПАИ

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

С помощью «телефона доверия» каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

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