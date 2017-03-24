В 2016 году россияне купили почти 700 новых Maybach, 32 Ferrari и 25 Lamborghini

21:00, 24 марта 2017, ПАИ

Продажи люксовых автомобилей в России в 2016 году выросли на 6,5% и составили почти 1200 единиц. Об этом со ссылкой на агентство «Автостат» сообщает Газета.ру.

Около 60% от всего объема рынка люксовых автомобилей в стране приходится на одну модель – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В прошлом году в России продали 684 автомобиля. На втором месте идет марка Bentley (318 шт.), замыкает тройку лидеров в люксовом сегменте марка Rolls-Royce (110 шт.).

Кроме того, в России были реализованы 32 Ferrari, 25 Lamborghini, 17 Maserati и 5 Aston Martin.