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Культура

Кончаловский прокомментировал отсутствие своего фильма среди номинантов на «Оскар»

Российский режиссер Андрей Кончаловский заявил, что не зависит от премий. Так он отреагировал на то, что его фильм «Рай» не попал в список номинантов на «Оскар», сообщает РИА Новости.

«Смешно думать об этом, столько важных вещей на свете, если бы я жил Голливуде — это было бы важно, но я счастлив, что я не завишу от премий, успех это не премии, а возможность рассказать то, что ты хочешь и с кем хочешь», — сказал кинематографист.

«Рай» вошел в шорт-лист «Оскара», но в окончательном списке номинантов, объявленном 24 января, его не оказалось. Картина, рассказывающая о событиях Второй мировой войны, получила в 2016 году премию Венецианского кинофестиваля за режиссерскую работу.

В 1980-х годах Кончаловский работал в Голливуде, сняв такие картины, как «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом, «Гомер и Эдди» с Вупи Голдберг и «Поезд-беглец» с Джоном Войтом.

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