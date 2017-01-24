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Число жертв схода лавины на отель в Италии возросло до 16

Число жертв схода лавины на отель Rigopiano в Италии возросло до 16. Еще 13 человек остаются пропавшими без вести. Об этом во вторник, 24 января, сообщает The Local.

Как отмечает издание, поисковая операция продолжается уже шесть дней. По словам спасателей, они не теряют надежду обнаружить людей живыми.

Ранее во вторник под завалами удалось найти трех живых щенков.

Снежная лавина накрыла Rigopiano 18 января, на гостиницу сошло 120 тысяч тонн снега. В этот момент внутри находились 40 человек. Причиной обрушения снежных масс стала серия подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы в тот же день утром. Спасти удалось лишь девятерым, еще двое мужчин в этот день находились за пределами территории отеля.

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