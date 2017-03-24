IKEA отзывает шезлонги «Мюсингсо» по всему миру

21:35, 24 марта 2017, ПАИ

Шведская компания IKEA начала кампанию по отзыву шезлонгов «Мюсингсо» по всему миру, включая Россию. Компания указывает, что приобретенная до февраля 2017 года мебель имеет повышенную опасность поломки, пишет Коммерсант.

«При неправильной повторной сборке после стирки текстильного сиденья существует вероятность упасть или прищемить пальцы,— говорится в сообщении IKEA.— В результате этих инцидентов пользователи получили травмы пальцев, в трех случаях потребовалась ампутация поврежденного участка пальца».

IKEA уточняет, что вернуть шезлонги в магазины можно будет до 31 января. Компания гарантирует полный возврат денежных средств без требования чека на покупку. Производитель мебели начал расследование инцидентов, произошедших сразу в пяти странах Европы. IKEA отмечает, что изменила конструкцию шезлонга, чтобы снизить вероятность получения травм в результате повторной сборки.

Как сообщается, стул усовершенствованной конструкции появится в магазинах в феврале 2017 года.