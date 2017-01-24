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Политика

Самые молодые депутаты предложили принимать в партии с 16 лет

Депутаты от ЛДПР Василий Власов и Борис Чернышов внесли в Госдуму законопроект, разрешающий вступать в политические партии с 16 лет. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента во вторник, 24 января.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан с целью «большего вовлечения в политическую жизнь молодых людей, а также формирования у молодежи активной политической позиции».

Авторы инициативы также полагают, что вовлечение подростков в политические объединения поможет развить в них чувство патриотизма.

«Участие молодых людей в политическом процессе может подтолкнуть к такому же участию и их родителей, а также ближайших родственников и друзей, поскольку молодежь является очень социально активной категорией населения», — говорится в документе.

В настоящее время вступить в политическую партию можно только после достижения 18 лет.

В начале декабря Власов и Чернышов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, разрешающий голосовать россиянам не с 18, а с 16 лет.

Власов (21 год) и Чернышов (25 лет) — одни из самых молодых депутатов нового созыва Госдумы. Власов после выборов рассказывал, что его главная цель в нижней палате парламента — добиться активности ровесников.

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