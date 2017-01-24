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Экономика

Компании стран Балтии начали создание единого газового рынка

Газовые операторы трех стран Балтии создадут непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии.

Литовская компания Amber Grid сообщила, что подписала соглашение с латвийской Conexus Baltic Grid и эстонской Elering. «По этой модели велась бы торговля газопередающими мощностями между Латвией и Эстонией, а также между Латвией и Литвой одновременно с торговлей газом на бирже. По нашему мнению, это должно улучшить конкуренцию на газовом рынке стран Балтии и обеспечить оптимальные цены потребителям и газовые потоки между странами Балтии. Это стало бы первым шагом к общей интеграции газового рынка Балтийских стран», — сказал BNS глава отдела стратегического планирования и коммуникации Amber Grid Данас Януленис.

По его словам, новую модель планируется внедрить до лета этого года, а услуга будет предоставляться через биржу.

В декабре премьеры стран Балтии подписали декларацию о создании единого регионального рынка газа. Amber Grid вместе с другими предприятиями будет согласовывать принципы и правила балансирования, торговли и других важных для оптового рынка принципов и правил. Планируется, что общий рынок начнет действовать с 2020 года.

Ожидается, что после строительства газопровода между Эстонией и Финляндией к общему рынку присоединится и эта страна.

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