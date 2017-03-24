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Общество

На Завеличье в Пскове планируется возвести храм апостола Андрея Первозванного

Сегодня,  24 января,  в резиденции канцелярии Псковской митрополии митрополит Псковский и Порховский Евсевий провел встречу с губернатором Псковской области Андреем Анатольевичем Турчаком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском епархиальном управлении.  

В ходе встречи обсуждались вопросы храмового строительства на территории Псковской области, а также планы совместных мероприятий на 2017 год.

Затем владыка и губернатор Псковской области направились на место планируемого строительства храма апостола Андрея Первозванного, где состоялось совещание, посвященное возведению нового храма в районе Завеличья города Пскова.

В обсуждении также приняли участие глава администрации города Пскова Игорь Калашников, главный архитектор города Пскова Сергей Кондратьев, ректор Свято-Тихоновской православной гимназии города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев, архитекторы и строители.

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