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Политика

Парламент Бельгии отклонил резолюцию с требованием отмены санкций против России

Комиссия по внешним делам парламента Бельгии отклонила проект резолюции с требованием отменить санкции Евросоюза в отношении России. Документ был отклонен единогласно. По словам автора резолюции Альдо Каркаси, «депутаты пока остаются в плену старых взглядов».

«Мы видим избрание президента Дональда Трампа в США, и первый сигнал, который он послал, заключается не в том, чтобы упрекать Россию, а в том, чтобы налаживать отношения с президентом Путиным.Также и один из кандидатов на пост президента Франции Франсуа Фийон уже заявил, что в случае избрания будет искать пути сближения с Россией. Увы, Бельгия занимают чересчур выжидательную позицию, боясь взять инициативу в свои руки, и ожидая, что события будут происходить сами»,— цитирует Каркаси ТАСС. Однако депутат выразил уверенность в том, что европейские санкции против России вредны и должны быть пересмотрены. По его мнению, это произойдет скоро.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Москве сокращение ядерных вооружений в обмен на снятие санкций. Однако группа американских сенаторов планирует запретить Трампу отменять ограничительные меры в отношении России без одобрения Конгресса.

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