Губернаторы проконтролируют коррупцию среди мэров

22:43, 24 марта 2017, ПАИ

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции будет рекомендовать к одобрению в первом чтении законопроект, который вводит механизм контроля и профилактики коррупции на муниципальном уровне. Позитивную рекомендацию президентскому законопроекту члены комитета одобрили сегодня единогласно, пишет Коммерсант.

Законодатели еще в 2014–2015 годах распространили на работников местного самоуправления (МСУ) все те ограничения, которые предусмотрены для чиновников госслужбы. Мэры, главы муниципалитетов, муниципальные депутаты и служащие МСУ тоже обязаны декларировать доходы и расходы, не иметь денег и счетов в зарубежных банках. «Но за прошедшие годы так и не был выработан механизм контроля за соблюдением этих антикоррупционных мер»,— сообщил вчера первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев. Поэтому в конце года в Госдуму поступил президентский законопроект, в котором контрольные полномочия в противодействии коррупции на уровне МСУ возлагаются на власть субъекта региона.

Проверка «достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и имуществе» мэров, а также муниципальных депутатов будет проводиться по решению «высшего должностного лица» региона, то есть губернатора. Если по итогам проверки выяснится, что «глава местной администрации» нарушил запреты и ограничения антикоррупционного законодательства, то контракт с ним может быть расторгнут «в судебном порядке на основании заявления» губернатора.