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Экономика

Всемирный банк подтвердил прогноз цены нефти в 2017 году на уровне $55 за баррель

По прогнозам Всемирного банка, в 2017 году средняя цена на нефть будет на уровне $55 за баррель. Такие данные содержатся в новом выпуске ежеквартального доклада банка о состоянии и перспективах сырьевых рынков, пишет Коммерсант.

«Цены на большинство продуктов в прошлом году достигли своего минимума, и сейчас они находятся на пути к тому, чтобы подняться в 2017 году. Тем не менее, измения в политике могут изменить этот путь»,— заявил Джон Баффес, старший экономист и ведущий автор доклада о состоянии и перспективах сырьевых рынков.

По сравнению с предыдущим выпуском прогноз по ценам на нефть остался неизменным. Авторы предупреждают, что дают оценки, основываясь на «частичном соблюдении» странами-членами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами недавней договоренности об ограничении производства.

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