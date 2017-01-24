Всемирный банк подтвердил прогноз цены нефти в 2017 году на уровне $55 за баррель

22:57, 24 марта 2017, ПАИ

По прогнозам Всемирного банка, в 2017 году средняя цена на нефть будет на уровне $55 за баррель. Такие данные содержатся в новом выпуске ежеквартального доклада банка о состоянии и перспективах сырьевых рынков, пишет Коммерсант.

«Цены на большинство продуктов в прошлом году достигли своего минимума, и сейчас они находятся на пути к тому, чтобы подняться в 2017 году. Тем не менее, измения в политике могут изменить этот путь»,— заявил Джон Баффес, старший экономист и ведущий автор доклада о состоянии и перспективах сырьевых рынков.

По сравнению с предыдущим выпуском прогноз по ценам на нефть остался неизменным. Авторы предупреждают, что дают оценки, основываясь на «частичном соблюдении» странами-членами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами недавней договоренности об ограничении производства.