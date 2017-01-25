Кто с рулём к нам придет…

14:42, 25 января 2017, ПАИ

Псковская область несколько раз в год становится центром притяжения гонщиков и их болельщиков из разных уголков России и соседних стран. Федерация автоспорта региона реализует всё новые и новые проекты, некторые из которых получают неожиданное продолжение. Например, белорусам так понравились псковские трассы и уровень организации гонок, что они с 2015 года проводят у нас этапы своего Чемпионата по ралли, а организаторы гонок из Великобритании чрезвычайно заинтересовались зачётом «Наша классика» для автомобилей, выпущенных в СССР, который Федерация автоспорта ввела на псковских этапах Кубка России в 2016 году. Повышенным интересом участников и зрителей пользуется и Чемпионат Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», который проходит в рамках этапов Кубка России. Эти соревнования являются уникальными для России, ничего подобного пока ни один из раллийных регионов не проводит. О том, как появилась идея «Трофея», как менялся Чемпионат и что ждёт гонщиков в новом сезоне, Псковскому агентству информации рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Новый поворот

Появлению «Трофея» предшествовал Кубок Александра Невского, который разыгрывался только на одной гонке – на ралли «Струги Красные». Его учредили для этих соревнований потому, что по легенде именно на этой земле строили ладьи для знаменитого князя.

«Подводя итоги 10-летия Федерации автоспорта области мы поняли, что необходим какой-то новый проект. Во-первых, Псковская область уникальна – по своему географическому расположению, по количеству гравийных дорог, где можно проводить раллийные соревнования и учебно-тренировочные сборы. Во-вторых, к тому моменту мы уже организовывали четыре этапа Кубка России в сезон и нас стали неофициально называть раллийным центром России, - рассказал Олег Мыслевич. – Тогда и появилась идея вручения по итогам псковских гонок какого-то эксклюзивного приза, который бы подчёркивал исторические корни Псковской области».

Вручать его решили победителю в абсолютном зачёте, в классах 1600Н и 2000Н, а также в командном зачёте. Обладатель награды определяется по количеству набранных на псковских гонках очков отдельно среди пилотов и штурманов. Кстати, по итогам сезона 2016 года «Трофей» впервые вручался лучшим в зачёте «Наша классика».

Конечно, для нового Чемпионата нужен был и новый приз, отличающийся от остальных наградных кубков. Целый год Олег Мыслевич с дизайнером Игорем Черкасовым работали над созданием уникальной награды, дизайн которой, по замыслу авторов, должен был быть связан не только с автомобильной тематикой, но и с историческими традициями.

В итоге появился кованый «Трофей» весом более трёх килограммов. Он напоминает руль, но спицы в нём, которые сходятся в центре, - это клинки мечей. На их стыке ставится оттиск печати, в центре которой изображён псковский барс, а по кругу идёт надпись «Трофей Александра Невского».

Кстати, печать с барсом существует в единственном экземпляре и хранится в сейфе, откуда её извлекают раз в год, чтобы отвезти к кузнецу, который изготавливает награды, ставя оттиск на раскалённом металле.

Каждый такой кубок имеет ещё и идентификационный номер и к нему прилагается специальное свидетельство за подписью губернатора Псковской области и президента региональной Федерации автоспорта. В общем, всё серьёзно!

В командном же зачёте помимо «Трофея» всем членам сборной вручаются ещё и памятные призы – оттиск той самой печати с барсом на металле.

К слову, победителям отдельных псковских этапов Кубка России тоже получают эксклюзивные призы - кубки, выполненные в Мастерских авторской керамики. Призы, завоёванные в Псковской области, всегда выделяются даже на самой длиной полке с наградами!

Строго в гору

Впервые «Трофей Александра Невского» вручали по итогам сезона 2011 года. Перечислить фамилии участников Чемпионата Псковской области по ралли за эти пять лет уже просто невозможно. Даже список городов, которые представляли гонщики, получился бы очень длинным – от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Краснодара.

Зато можно уверено заявить, что больше всего среди тех, кому удалось выиграть «Трофей», представителей Санкт-Петербурга. Также в разные годы этой награды удостаивались гонщики из Москвы, Пскова, Приозёрска, Владимира, Риги.

«Когда мы только начинали проводить Чемпионат области по ралли, то ставили себе задачу ежегодно повышать престиж этой награды. И вот теперь многие экипажи, особенно из регионов Северо-Западного федерального округа, уже ставят в свои спортивные задачи на сезон борьбу за «Трофей Александра Невского» и поэтому выбирают в календаре именно наши гонки», - отметил Олег Мыслевич.

Число участников псковских этапов Кубка России по ралли неуклонно растёт. А в последние два года количество экипажей на соревнованиях в Псковской области стало на 20-25% больше, чем в других регионах.

В этом году «Трофей» выходит за пределы Кубка России. Теперь один из этапов серии пройдёт в рамках Чемпионата России по ралли, а, значит, в борьбу за приз вступят сильнейшие гонщики страны. Организаторы рассчитывают, что они приедут и на псковские этапы Кубка России именно для того, чтобы получить очки в зачёте областного Чемпионата по ралли.

Более того, отдельные гонки «Трофея» могут стать международным соревнованием европейского, в отдалённой перспективе, и мирового уровня.

Кроме того, Федерация автоспорта области решила привлечь к соревнованию спортсменов из Прибалтики. «Они хотят к нам ехать, как минимум, на две гонки – на ралли «Пушкинские Горы» и ралли «Псков», но сейчас их останавливает процесс прохождения таможенных процедур. Некоторые проводили на границе по 12-15 часов. В этом году в оргкомитет наших соревнований мы включили начальника Псковской таможни и надеемся, что в рамках соблюдения закона нам удастся решить проблему, и гонщики вместе со своими автомобилями и техническими службами смогут в короткие сроки пройти контроль на границе», - рассказал Олег Мыслевич.

В ралли в странах Прибалтики участвуют порядка 150 экипажей, организаторы псковских гонок рассчитывают привлечь на первом этапе хотя бы 10-15% из них. «Это добавит яркости соревнованиям, потому что прибалтийские гонщики всегда показывают зрелищное управление автомобилем», - подчеркнул президент Федерации автоспорта.

Он уверен, что участие таких гостей повысит мастерство, в том числе, псковских гонщиков, привлечёт ещё больше зрителей, усилит внимание СМИ. А заодно Олег Мыслевич хочет показать спортсменам из соседних стран, что Псковская область – очень привлекательный регион с хорошей туристической инфраструктурой.

Президент Федерации автоспорта надеется, что «Трофей Александра Невского» получит поддержку спонсоров, и однажды вместе с уникальным кованым кубком победителям будут вручать и некое материальное вознаграждение, что определённого повысит интерес к Чемпионату области по ралли и, как следствие, число участников и болельщиков.

Трамплин для туризма

Ралли – это определённо крупное событийное мероприятие для Псковской области, которое «привозит» в регион сотни человек. По оценке организаторов, в дни проведения этапа Кубка России по ралли болельщики, участники, техники занимают в гостиницах порядка 700 мест. По предварительным подсчётам, во время этапа Чемпионата России для размещения потребуется более тысячи мест.

«Мы видим, как постоянно развивается гостиничная инфраструктура в тех районах, где проходят гонки. Причём к нам приезжают команды с очень разными запросами – есть те, кто готов жить в хостеле, а есть те, кто требует повышенного уровня сервиса. Сейчас Псковская область удовлетворяет потребности и одних, и других», - подчеркнул Олег Мыслевич.

В Псковской области у многих спортсменов уже появились любимые гостиницы и рестораны, услугами которых они пользуются постоянно, имеют там скидки и свои контакты.

«Мы рассматриваем наши мероприятия, в том числе, и как инвестиции в туристическую отрасль региона, - заявил президент областной Федерации автоспорта. – Если посчитать деньги, которые здесь тратят участники и болельщики этапа кубка России на гостиницы, питание, бензин, то это порядка 10-15 миллионов рублей. Чемпионат – более масштабное мероприятие, время пребывания гостей увеличивается, а доходы туротрасли и местного бизнеса, по самым предварительным подсчётам, достигнут уже 20-30 млн рублей».

Кроме того, отметил Олег Мыслевич, у ралли есть «вторая волна туризма»: многие гонщики из Москвы и Санкт-Петербурга возвращаются в регион с семьями для отдыха в выходные или, отправляясь в поездку в Таллин или Ригу, не минуют Псковскую область, как раньше, а проводят здесь несколько дней.

«Если в 2002 году к нам поступали звонки от участников, например, из Краснодарского края, которые спрашивали, где мы находимся и не нужна ли к нам виза, то сейчас таких вопросов уже нет», - сказал президент Федерации автоспорта.

По его словам, ралли – это ещё и хорошая возможность для местных производителей. Некоторые предприятия, например, организуют торговлю в зрительских зонах, или презентуют свой продукт на церемонии старта гонки, вручая его гонщикам. А это уж точно позволяет заявить о себе далеко за пределами Псковской области, поскольку география и участников, и болельщиков очень широка.

«Мы убеждены, что поддержка автоспорта – выбор солидных и стабильных компаний», - подчеркнул Олег Мыслевич. За годы проведения ралли в Псковской области титульными спонсорами гонок становились «Сургутнефтегаз», компания «Авто-АС», группа компаний «Авто-Альянс», группа компаний «Рольф», производители масел CUPPER, компания «Савва-авто».

«Мы стараемся привлекать топовых пилотов, чемпионов России и Европы на наши соревнования, поскольку именно они «привозят» за собой зрителей, прессу. Всё это повышает интерес к региону, продвигает его на российском и международном уровне. Так что ралли – это не только спортивный продукт. Это хороший туристический проект и перспективное направление для местных производителей», - заявил Олег Мыслевич.

На предельной скорости

Ещё ралли, как утверждают организаторы, - это проверка «боеготовности» для всех сил и средств, участвующих в подготовке и проведении соревнований, лакмусовая бумажка состояния и оснащения районных больниц, подразделений МЧС, УМВД.

«По оценке всех служб, ралли - самый сложный в организации вид спорта», - заметил Олег Мыслевич. Здесь требуется четкая координация и взаимодействие всех участников процесса: МЧС и Скорая помощь дежурят на старте каждого скоростного участка для оперативного реагирования в случае ДТП, ГИБДД отвечает за перекрытие дорог, УМВД обеспечивает правопорядок в зрительских зонах, Государственный комитет области по транспорту координирует подготовку дорог к гонке и их восстановление после соревнований.

Поэтому ралли всегда проводится при поддержке администрации Псковской области, там формируется оргкомитет, в который входят руководители всех задействованных ведомств и служб, а также главы районов, по территории которых пройдут гонки.

Основанным же документом является распоряжение губернатора области о проведении соревнований. В самое ближайшее время ожидается подписание такого документа по организации Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского» в 2017 году.

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За те годы, что по псковским дорогам проходят гонки, число любителей автоспорта увеличилось в разы. В зрительских зонах собираются не только болельщики со стажем, но и местные жители всех возрастов. Причём даже самые пожилые внимательно следят за происходящим на трассе, сверяя номера промчавшихся мимо машин со списком заявленных экипажей и обсуждая, кто же был быстрее: «те петербуржцы на красной» или «эти москвичи на зелёной».

А у стартовых арок, где боевые машины появляются задолго до начала церемонии открытия и представления экипажей, их внимательно изучают дети, возможно, будущие гонщики. Здесь непременно нужно подержаться за руль, попытаться проникнуть в кресло пилота, а ещё сделать фото на память с понравившемся автомобилем.

Ралли в Псковской области уже давно превратилось в отличное мероприятие для семейного выезда или отдыха с друзьями, где можно не только зрелищную гонку посмотреть, но и провести день на свежем воздухе, устроить пикник.

Многие, конечно, не упускают возможности познакомиться с достопримечательностями тех мест, где проводится соревнование. Например, зрителей ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы» после гонки можно встретить в Михайловском, а болельщиков ралли «Псков» - в Изборске.

Официально:

За годы проведения этапов Кубка России в Псковской области ралли побывало в Стругокрасненском, Псковском, Печорском, Палкинском, Невельском, Великолукском, Новосокольническом, Пустошкинском, Бежаницком, Пушкиногорском, Новоржевском, Опочецком районах. В 2017 году Чемпионат Псковской области «Трофей Александра Невского» пройдёт в пять этапов:

Первый: 5-7 мая - 8-й этап Кубка России по ралли «Голубые озера». Место проведения: Велики Луки, Пустошкинский, Новосокольнический и Невельский районы.

Второй: 18-20 мая - 3-й этап Чемпионата России по ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017». Место проведения: Пушкиногорский, Новоржевский Бежаницкий, Опочецкий районы.

Третий: 17-18 июня – ралли «Струги Красные». Место проведения: Стругокрасненский район.

Четвёртый: 6-8 июля - 13-й этап Кубка России по ралли «900 озер», 6-й этап Чемпионата СЗФО по ралли. Место проведения: Опочецкий, Новоржевский, Бежаницкий, Пустошкинский районы.

Пятый: 28-30 сентября - 20-й этап Кубка России по ралли «Cupper Псков-2017». Место проведения: Псковский, Печорский, Палкинский районы.

Отметим, «Трофей Александра Невского» является соискателем Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2016» в номинации «Событие». В настоящее время идёт первый тур голосования за претендентов на награду. Отдать свой голос можно здесь>>>

Дополнительную информацию о мероприятиях Федерации автоспорта Псковской области, а также о том, как стать партнёром ралли, можно получить по телефону (8112)75-33-70 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00) или электронной почте faspo2007@yandex.ru.

Официальный сайт Федерации - http://www.faspo.pskov.ru