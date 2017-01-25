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Общество

Коллекторам отказали в доступе к данным об оружии должников

Коллекторам отказали в доступе к данным о наличии оружия у должников на досудебной стадии возврата долга. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Такое право взыскатели долгов могут получить только во время исполнительного судопроизводства.

Коллекторы еще летом прошлого года просили дать им право узнавать об оружии граждан. По их мнению, наличие огнестрельного оружие говорит о ценностях, а, значит, о возможностях вернуть долг. Да и само оружие стоит недешево.

Кроме того, коллекторы беспокоились и за свою безопасность. Эксперты же считают, что проблема надумана. Оружие используется не для охраны имущества, а для охоты и спортивной стрельбы. И опасения о безопасности напрасны, если коллекторы действуют в рамках закона.

«В стране зарегистрировано оружие у 4,5 млн граждан из 146,5 млн человек, на каждого из этих 4,5 млн приходится около 1,5 единиц. Из этого числа какое-либо пересечение — коллектор–должник — возможно лишь в 5% случаев», – подсчитала президент коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева.

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