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Общество

День студентов отмечается в России 25 января

25 января в России отмечается День студентов (Татьянин день), пишет сalend.ru.

Праздник российских студентов официально утвердил Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества». Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор святая Татиана считается покровительницей студентов.

Сначала этот праздник отмечался только в Москве. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. В XVIII — первой половине XIX века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

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