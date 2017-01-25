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Экономика

Россия может выйти на пятое место по золотовалютным резервам

В 2019 году международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн, говорится в оценке Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). Об этом пишет газета «Известия».

В данный момент ЦБ РФ располагает $385,4 млрд золотовалютных запасов, однако еще в 2015 году заявил о планах за несколько лет нарастить их до $500 млн. Затем сценарий изменился, произошло падение цен на нефть, ослабление рубля и ЦБ отложил эти планы.

Между тем, эксперты считают, что после уже произошедшего отскока цен на нефть, укрепления рубля и снижения оттока капитала, ЦБ может вернуться к планам роста золотовалютных запасов.

«Манипуляции с суверенными фондами (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) на величину резервов сильно не повлияют, а размер оттока капитала можно принять постоянным на уровне $15–20 млрд в год», — заявил замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Он отметил, что при таком сценарии $500 млрд можно увидеть уже в 2019 году.

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