Россия может выйти на пятое место по золотовалютным резервам

08:32, 25 января 2017, ПАИ

В 2019 году международные резервы России могут достигнуть $0,5 трлн, говорится в оценке Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН). Об этом пишет газета «Известия».

В данный момент ЦБ РФ располагает $385,4 млрд золотовалютных запасов, однако еще в 2015 году заявил о планах за несколько лет нарастить их до $500 млн. Затем сценарий изменился, произошло падение цен на нефть, ослабление рубля и ЦБ отложил эти планы.

Между тем, эксперты считают, что после уже произошедшего отскока цен на нефть, укрепления рубля и снижения оттока капитала, ЦБ может вернуться к планам роста золотовалютных запасов.

«Манипуляции с суверенными фондами (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) на величину резервов сильно не повлияют, а размер оттока капитала можно принять постоянным на уровне $15–20 млрд в год», — заявил замдиректора ИНП РАН Александр Широв. Он отметил, что при таком сценарии $500 млрд можно увидеть уже в 2019 году.