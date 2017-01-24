В Великих Луках полицейские изъяли у местного жителя амфетамин

08:35, 25 января 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские изъяли у местного жителя амфетамин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Стружи порядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий остановили машину «Рено». При обследовании этой иномарки, принадлежащей 26-летнему безработному горожанину, они обнаружили и изъяли амфетамин массой 7,796 грамма, что является крупным размером.

По данному факту полицией проводится проверка.

