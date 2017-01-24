За сутки в Псковской области произошли 28 преступлений

08:38, 25 января 2017, ПАИ

24 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 28 преступлений, в том числе разбой, который удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 50 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 8 - по городу Пскову.

На территории Псковской области вчера зарегистрированы 2 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 395 нарушений Правил дорожного движения.