В Псковском районе сломался микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии
В 2:30 25 января в деревне Подборовье Псковского района произошла поломка микроавтобуса «Фольксваген Транспортёр», перевозившего 7 граждан Белоруссии, стало известно Псковскому агентству информации.
Микроавтобус двигался по маршруту Санкт-Петербург – Новогрудок (Гродненская область, Белоруссия).
В 2:55 для оказания помощи в транспортировке людей к месту происшествия были направлены сотрудники МЧС. В 3:45 пассажиры микроавтобуса были доставлены в один из псковских отелей.