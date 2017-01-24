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В Псковском районе сломался микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии

В 2:30 25 января в деревне Подборовье Псковского района произошла поломка микроавтобуса «Фольксваген Транспортёр», перевозившего 7 граждан Белоруссии, стало известно Псковскому агентству информации.

Микроавтобус двигался по маршруту Санкт-Петербург – Новогрудок (Гродненская область, Белоруссия).

В 2:55 для оказания помощи в транспортировке людей к месту происшествия были направлены сотрудники МЧС. В 3:45 пассажиры микроавтобуса были доставлены в один из псковских отелей.  

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