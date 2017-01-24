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В Пскове за получение взятки осужден терапевт

Приговором Псковского городского суда 46-летний участковый врач-терапевт признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ (получение  лично взятки в виде денег, не превышающей 10000 рублей), а также двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной или личной заинтересованности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В суде установлено, что 10 ноября 2015 года участковый врач-терапевт, находясь в своем кабинете, незаконно продлил листок временной нетрудоспособности и внес туда заведомо ложные сведения за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей жителю города Пскова, добровольно принимавшему участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». Также 15 декабря врач совершил служебный подлог из иной личной заинтересованности, продлив листок временной нетрудоспособности псковичке, фактически в это время находившейся за пределами территории Российской Федерации.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступлений и данных о личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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