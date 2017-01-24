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В Пскове бывший директор «Лифтмонтажсервиса» обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Бывший директор муниципального предприятия города Пскова «Лифтмонтажсервис» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что мужчина, вопреки законным интересам муниципального предприятия с июля 2014 года по июнь 2015-го предпринял действия для расторжения в одностороннем порядке договоров обслуживания и ремонта лифтов жилого фонда с управляющими организациями города Пскова.

При этом договоры на обслуживание и ремонт лифтов при непосредственном участии обвиняемого перезаключались управляющими организациями с ООО «Псковлифт», одним из соучредителей которого являлась его супруга.

По данным Контрольно-счетной палаты города Пскова, по состоянию на 1 июля 2015 года упущенная выгода предприятия составила более 12 млн рублей.

«В результате злоупотребления бывшим директором МП «Лифтмонтажсервис» полномочиями правам и законным интересам общества и государства в лице собственника предприятия – муниципального образования «Город Псков» причинен существенный вред, что ухудшило общее финансовое состояние, снизило возможность рассчитаться по имеющимся кредитным обязательствам и создало условия для рассмотрения вопроса о возможной ликвидации муниципального предприятия», - резюмировали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 201 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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