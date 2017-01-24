В Пскове загорелся припаркованный у магазина «Фольксваген Транспортёр»

09:19, 25 января 2017, ПАИ

В 00:39 25 января в Пскове горел автомобиль «Фольксваген Транспортёр», припаркованный у магазина «Магнит» на улице Олега Зобова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки в машине, выгорел моторный отсек и салон, также огнем повреждена стена здания магазина.

24 января в Острове из-за нарушения правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи произошел пожар в слесарных мастерских, расположенных на улице Карла Маркса, 24.

Кроме того, вчера в Великих Луках пожарные выезжали на улицу Запрудную. Там в одной из квартир пятиэтажного дома сгорело имущество на площади 10 квадратных метров. Причина случившегося — поджог.