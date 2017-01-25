Полистовский заповедник презентовали в Москве

09:22, 25 января 2017, ПАИ

В Москве проходит фестиваль природы «Первозданная Россия 2017» - масштабное мероприятие, посвящённое Году экологии и 100-летию заповедной системы России, в котором принимает участие Полистовский заповедник (Псковская область).

Как сообщили Псковскому агентству информации в заповеднике, в рамках фестиваля в Центральном доме художника на Крымском валу открылась IV фотовыставка «Первозданная Россия», на которой представлены около 500 работ. «Каждая фотография – произведение искусства», - подчеркнули в заповеднике.

Полистовский заповедник подготовил для гостей фестиваля викторину об обитателях Земли, мастер-класс по изготовлению оригами-лягушек.

22 января на главной сцене «Первозданной России прошла презентация Полистовского заповедника. Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Елена Перова рассказала о мире верховых болот и его функциях, об обитателях полистовских земель и туристических возможностях для посетителей. Также в ходе презентации была проведена викторина, где главным призом стал сертификат на посещение экологической тропы «Плавницкое болото» - визитной карточки Полистовского заповедника.

IV Фестиваль «Первозданная Россия» будет действовать до 26 февраля. В течение этого времени продолжатся встречи и лекции с представителями природоохранной деятельности, показы фильмов, викторины и мастер-классы.