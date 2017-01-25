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Общество

Городские власти возлагают большие надежды на псковских студентов

От имени депутатов Псковской городской Думы и администрации Пскова глава города Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили студентов с праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Студенческие годы - это самый интересный, веселый и в то же время очень ответственный этап в жизни каждого человека. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.

На молодёжь и студенчество возлагаются большие надежды на прогрессивный подход к развитию нашего города, укрепление его экономической стабильности, внедрение прорывных идей и инноваций. Не сомневаемся, что студенты и выпускники псковских вузов в дальнейшем свяжут свою профессиональную деятельность с Псковом и впишут немало ярких страниц в его летопись.

Желаем студентам нашего города сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и оптимизм! Здоровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов во всех начинаниях!» - говорится в поздравлении.

С программой празднования Дня российского студенчества в Пскове можно ознакомиться здесь.

 

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