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В Куньинском районе в результате ДТП пострадал 5-летний ребенок

В деревне Корнилово Куньинского района водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» – 24-летняя девушка - при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в проезде и совершила ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

«Фольксваген» столкнулся с машиной МАЗ под управлением 56-летнего мужчины. В результате аварии пострадали водитель иномарки и ее 55-летняя пассажирка. Они обратились за медицинской помощью в больницу.

Кроме того, в Пскове на улице Леона Поземского, 116 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 наехал на 37-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Пешеход с множественными травмами госпитализирован.

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