Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке сальмонеллеза в Европе

09:53, 25 января 2017, ПАИ

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих зарубежные поездки, о вспышке сальмонеллеза в Европе, сообщает РИА Новости.

Речь идет о десяти странах — Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании. По данным эпидемиологического расследования, причиной заболеваний стали инфицированные куриные яйца из Польши.

«По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний в странах Европы, с мая по декабрь 2016 года зарегистрирована вспышка сальмонеллеза с числом пострадавших более 450 человек… Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Европейские власти изъяли из торговых сетей более 2,7 миллиона яиц, поставка продукции нескольких птицефабрик приостановлена.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии рода Salmonella. Основной путь заражения — употребление в пищу продуктов с возбудителями, которые зачастую остаются на продуктах при их неправильной обработке. В некоторых формах заболевание может привести к смерти человека.