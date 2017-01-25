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Политика

Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил псковичей с Днём российского студенчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото с sobranie.pskov.ru

«Студенческие годы – по-настоящему счастливое время. Вы молодые, весёлые, энергичные, амбициозные. Перед вами открыто множество дорог, путь по которым наполнен интересными открытиями, яркими событиями, судьбоносными встречами. Сегодняшние студенты вузов, техникумов, колледжей, профессиональных училищ – это будущее нашего региона и нашей страны! Надеюсь, что вы станете достойными продолжателями лучших традиций предыдущих поколений и инициаторами новых добрых начинаний», - говорится в поздравлении.

Спикер регионального парламента также пожелал студентам учиться, совершенствоваться и добиваться поставленных целей.

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