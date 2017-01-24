В Пустошкинском районе мать двоих детей обокрала пенсионерку

09:56, 25 января 2017, ПАИ

Наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет может быть назначено безработной жительнице Пустошкинского района за хищение имущества с применением насилия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 11 ноября 2016 года 43-летняя обвиняемая, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, пришла к своей знакомой пенсионерке в деревне Яйцово Пустошкинского района, чтобы занять денег, но получила отказ. Тогда она решила похитить деньги. Реализуя свой преступный замысел, злоумышленница сняла входную дверь с петель, вырвав дверной пробой, и проникла в дом пенсионерки.

«Гостья» несколько раз ударила пожилую женщину тростью, а затем начала ее душить. После этого открыто похитила принадлежащие потерпевшей деньги, мобильный телефон и скрылась. Похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Женщина совершила преступление, предусмотренное п. «в, г» ч. 2 статьи 161 «Грабеж» УК Российской Федерации. В настоящее время расследование данного уголовного дела завершено. Оно направлено для рассмотрения в суд.