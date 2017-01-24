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В Пустошкинском районе мать двоих детей обокрала пенсионерку

Наказание в виде лишения свободы  на срок до семи лет может быть назначено безработной жительнице Пустошкинского района за хищение имущества  с применением насилия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером  11 ноября 2016 года 43-летняя  обвиняемая, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, пришла к своей знакомой пенсионерке в деревне Яйцово Пустошкинского района, чтобы занять денег, но получила отказ. Тогда она решила похитить деньги. Реализуя свой преступный замысел,  злоумышленница сняла входную дверь с петель, вырвав дверной пробой, и проникла  в дом пенсионерки.

«Гостья» несколько раз ударила пожилую женщину тростью, а  затем начала ее душить. После этого открыто похитила принадлежащие потерпевшей деньги, мобильный телефон и скрылась. Похищенным  распорядилась  по своему усмотрению.  

Женщина совершила преступление, предусмотренное п. «в, г» ч. 2 статьи 161 «Грабеж» УК Российской Федерации. В настоящее время расследование данного  уголовного  дела завершено. Оно направлено для рассмотрения в суд.

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