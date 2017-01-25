Диетолог советует россиянам есть меньше соли и колбасы и больше овощей

10:11, 25 января 2017, ПАИ

Нерациональное питание, избыточное употребление колбасных изделий, мучного, сахара и соли является одной из основных причин ожирения у россиян. Увеличение продуктовой корзины за счет овощей и фруктов может позитивно сказаться на здоровье граждан страны, но здоровое питание нужно пропагандировать, уверен руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», эксперт Лиги здоровья наций Александр Батурин. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что Минтруд разработал новую потребительскую корзину для россиян, учитывающую необходимость повышения качества и норм питания. В проекте потребительской корзины может быть меньше круп и хлеба, но больше мяса, овощей, фруктов и молочных продуктов.

«Потребительская корзина хуже не станет от того, что добавят овощей и фруктов. Хлеб и крупы убавят, но, на мой взгляд, хлеба особенно бояться не надо. Больше молочных продуктов - это тоже правильно. А увеличение нормы мяса - если речь идет не о колбасе и сосисках, так это хорошо», - сказал диетолог.

Батурин также напомнил, что потребительская корзина не является рекомендациями по питанию, а служит для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции. При этом при расчете новых норм продуктовой корзины, которые могут начать применяться уже с 2018 года, были учтены рекомендации по здоровому питанию, утвержденные Минздравом РФ. Последняя версия рекомендаций была подписана 19 августа 2016 года.

«С одной стороны, хорошо, но с другой - это же не рекомендация по питанию. Идеи здорового питания нужно продвигать в средствах массовой информации: меньше жира, меньше сахара, меньше соли и меньше колбасы в том числе, а больше овощей и фруктов», - пояснил он.