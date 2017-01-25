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Экономика

Органы власти стали лидерами среди нарушителей антимонопольного законодательства в Псковской области

Органы власти стали лидерами среди нарушителей антимонопольного законодательства в Псковской области. Об этом сегодня, 25 января, на пресс-конференции сообщила руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Ольга Милонаец, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Бизнес в эти времена действует предельно аккуратно», - отметила Милонаец и добавила, что закон также нарушают монополисты. При этом она добавила, что, например, МП города Пскова «Горводоканал» исправлял все полученные предупреждения «буквально на следующий день».

По её словам, в 2016 году псковское УФАС рассмотрело 82 заявления граждан и юридических лиц (в 2015 году – 128) по признакам нарушения антимонопольного законодательства по статьям закона «О защите конкуренции». «Снижение количества рассмотренных заявлений связано с тем, что заявления физлиц теперь рассматривает Роспотребнадзор», - уточнила руководитель ведомства.

В итоге за 2016 год ведомством было выявлено 143 нарушения закона «О защите конкуренции», рост выявленных нарушений составил 37%. По статье 10 (запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением) выявлено 9 нарушений (5 дел, 4 предупреждения); по статье 11 (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующийх субъектов) – 1 нарушение; по статьям 14.1 - 14.8 (запрет на недобросоветсную конкуренцию путем дискредитации) – 7 нарушений (2 дела, 5 предупреждений); по статье 15 (запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти) – 125 нарушений (2 дела, 123 предупреждения); по статье 16 (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия органов власти) – 1 нарушение (1 дело); по статье 17 (антимонопольные требования к торгам)  выявлено 7 нарушений (7 дел).

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