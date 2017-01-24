Выставка «Другой Пушкин» откроется 3 февраля в псковской галерее «Цех»

10:32, 25 января 2017, ПАИ

В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдет открытие выставки «Другой Пушкин». Работы созданы сестрами Марией и Натальей Арендт при участии Саши П (Александра Петрелли). Презентация работ состоится 3 февраля в 18:00 в галерее «Цех». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

На выставке будут представлены серия портретов, вышивки-лайтбоксы, коллажи из старинных тканей, интерактивные инсталляции, иллюстрации к произведениям и многое другое.

«Одна из центральных тем творчества Пушкина - преждевременная кончина гения. Но «смерть поэта «не может быть случайной. Лучше других понимал это сам Пушкин. Сколько не рассуждают о том, что было бы еще написано, выживи Пушкин после дуэли,- сам поэт в своих многочисленных пророчествах говорит, что дописал все, что было нужно. В произведениях художников, которые будут представлены на выставке, Пушкин будто находится между жизнью и смертью и неизвестно выживет ли он. В работах воплощаются сцены, которые проносятся в его угасающем сознании, мелькающие картинки из жизни, а также фантазии великого поэта», - рассказали в пресс-службе.



Авторы о выставке: «Мы чувствуем себя причастными к этой трагедии русской культуры, так как наш прапрадедушка лейбмедик в свое время не смог помочь смертельно раненому поэту. Вслед за пушкиноведами мы позволили себе немного поразмышлять на тему, что могло бы быть, окажись в саквояже доктора Арендта порошок пенициллина... Представим себе, что наш классик, чудом выжил, но, пережив клиническую смерть, он сильно изменился, настолько, что даже изменил литературе. Будучи, отцом русского китча, толкователем сновидений, большим забиякой, великим созерцателем и предсказателем будущего этот, уже не - поэт стал искать других глубин, других выразительных средств.

Эта выставка - наша попытка взглянуть на мир глазами классика, попробовать передать средствами изобразительного искусства то, что сказано или недосказано языком литературным…», - говорят сестры Арендт.

Вход на вернисаж будет свободным. Выставка будет открыта для посещения до 3 марта.