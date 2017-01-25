УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»

10:41, 25 января 2017, ПАИ

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) находится в судебном процессе с государственным предприятием «Псковавтотранс». Как заявила на пресс-конференции 25 января глава ведомства Ольга Милонаец, предприятие должно заплатить штраф размере более 600 тысяч рублей за незаконное взимание с пассажиров автовокзального сбора. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы совершенно точно уверены, что автовокзальный сбор незаконен, тем более, судебные инстанции это подтвердили, - сказала Милонаец. - Раз права граждан нарушены, нужно отменить».

Также она рассказала, что есть вопросы к Псковской ГТС в части использования волоконно-оптических кабелей.

«Что касается энергетиков, мы имеем право рассматривать жалобы на них, если это затрагивает интересы неопределенного круга лиц», - отметила руководитель управления. По ее словам, сегодня в ведомство продолжают поступать заявления от граждан, которым затягивают сроки подключения к сетям, и их перенаправляют в Роспотребнадзор. Все, что могут сделать теперь в УФАС, – помочь обратиться в суд после того, как Роспотребнадзор установил нарушение. Также после этого антимонопольная служба может привлечь энергетиков к административной ответственности.