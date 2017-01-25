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Общество

В Пскове создадут рабочую группу по благоустройству Корытовского лесопарка

В Пскове создадут рабочую группу по благоустройству Корытовского лесопарка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Вопрос благоустройства Корытовского лесопарка и прилегающей инфраструктуры был поднят в ходе рабочей встречи главы Пскова Ивана Цецерского с директором Центра лечебной педагогики Андреем Царевым, депутатом Псковского областного Собрания, председателем Общественной организации инвалидов города Пскова Мариной Борисенковой и членом Общественной палаты Пскова, членом Псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Николаем Петровым.

Поводом для встречи стало обращение к руководителям муниципалитета с просьбой запланировать оборудование пешеходной зоны улицы Яна Райниса на участке от дамбы до производственно-интеграционных мастерских и Центра лечебной педагогики. «Не все получатели услуг обеспечиваются подвозом, поэтому некоторые дети и взрослые с инвалидностью из-за отсутствия тротуаров передвигаются по проезжей части, что увеличивает риск несчастных случаев на дороге и препятствует доступности учреждений для маломобильных граждан», - сказано в обращении.

Иван Цецерский подчеркнул, что данная территория требует не только обустройства пешеходной зоны, но и комплексной организации пространства. «Это должно стать местом для отдыха псковичей и гостей города с учетом требований доступности для маломобильных групп», - выразил свою позицию глава города.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо создать рабочую группу для детального обсуждения этого вопроса, проработки возможных вариантов благоустройства территории и создания концепции ее планировки.

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