0
11:35
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
10:41
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
18:37
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
16:33
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов
10:17
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
10:06
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
21:45
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
Еще новости
Экономика

Псковское УФАС отметило рост жалоб на торги, которые проводят муниципальные и госпредприятия

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) отметило рост жалоб на торги, которые проводят государственные и муниципальные предприятия. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на пресс-конференции 25 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что критерии к участникам торгов, организованными государственными и муниципальными компаниями, прописываются так, будто «сами заказчики не понимают, что они пишут». Она привела пример, когда для ОЭЗ «Моглино» искали охранную организацию, и из 7 опытных компаний ни одна не подошла по указанным в техзадании критериям. В итоге УФАС отменило закупку.

Также Ольга Милонаец сообщила, что теперь есть возможность устанавливать сговор участника и организатора торгов [ранее только сговор участников — ПАИ]. В этом году антимонопольная служба вскрыла такого рода нарушение на торгах по банкротству — в Порхове два предприятия-банкрота стали скупать друг у друга имущество. В итоге торги были остановлены. Как подчеркнула глава ведомства, специалисты УФАС посещают такие судебные процессы и внимательно следят за их ходом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
25 января 2017
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу 1
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
25 января 2017
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
24 января 2017
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся 12
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов
24 января 2017
В Псковскую область пытались ввезти яблоки неизвестного происхождения под видом солёных томатов 1
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
24 января 2017
Более 356 млн рублей получит Псковская область на строительство сельских дорог
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
24 января 2017
В потребительскую корзину россиян добавят овощей и фруктов, но уберут мучное
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах
23 января 2017
Президент внёс в Госдуму законопроект об обязанности врио губернаторов отчитываться о доходах 3
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом
21 января 2017
Александр Козловский: Мы должны сделать все, чтобы в России было выгодно заниматься бизнесом 3

Идет загрузка...