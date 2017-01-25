Псковское УФАС отметило рост жалоб на торги, которые проводят муниципальные и госпредприятия

11:57, 25 января 2017, ПАИ

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) отметило рост жалоб на торги, которые проводят государственные и муниципальные предприятия. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на пресс-конференции 25 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что критерии к участникам торгов, организованными государственными и муниципальными компаниями, прописываются так, будто «сами заказчики не понимают, что они пишут». Она привела пример, когда для ОЭЗ «Моглино» искали охранную организацию, и из 7 опытных компаний ни одна не подошла по указанным в техзадании критериям. В итоге УФАС отменило закупку.

Также Ольга Милонаец сообщила, что теперь есть возможность устанавливать сговор участника и организатора торгов [ранее только сговор участников — ПАИ]. В этом году антимонопольная служба вскрыла такого рода нарушение на торгах по банкротству — в Порхове два предприятия-банкрота стали скупать друг у друга имущество. В итоге торги были остановлены. Как подчеркнула глава ведомства, специалисты УФАС посещают такие судебные процессы и внимательно следят за их ходом.