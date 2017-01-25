Основные нарушения рекламного законодательства в Псковской области связаны с алкоголем и нежелательными смс

12:30, 25 января 2017, ПАИ

Основные нарушения рекламного законодательства в Псковской области связаны с алкоголем и нежелательными смс на мобильные телефоны. Об этом сегодня, 25 января, на пресс-конференции сообщила руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Ольга Милонаец, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В 2016 году УФАС рассмотрело 45 заявлений о нарушении законодательства о рекламе в результате было возбуждено 22 дела. Нарушения в основном были связаны с рекламой алкогольной продукции и фактами рассылки нежелательных смс-сообщений. В целом Ольга Милонаец отметила, что на рекламном рынке «в принципе всё в порядке».

По результатам работы управления в правоохранительные органы направлено 6 материалов для рассмотрения о возбуждении уголовных дел. Речь шла о признаках нарушения на рынках: строительство газопроводов высокого давления, надбавки к тарифу при строительстве газопроводов, господдержка сельхозтоваропроизводителей, реализация имущества должников (банкротство).

«2017 год начался с внесения изменений в закон о торговле, отмены ретро-бонусы и плат за полки. Также был расширен перечень антимонопольного органа в части возбуждения административного производства без антимонопольного дела. Неделю назад мы получили поручение от правительства проверить торговые сети в части оплаты поставок по договорам с поставщиками - своевременно ли производится оплата», - рассказала Ольга Милонаец. Она также добавила, что всем торговым сетям и органам местного самоуправления разосланы методические рекомендации, как работать в условиях поправок к закону о торговле. Проверки в этой сфере пройдут до 17 марта.