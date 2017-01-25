Псковское УФАС предложило Почте России пересмотреть свои расценки

10:53, 25 января 2017, ПАИ

Псковское УФАС предложило Почте России до 1 февраля пересмотреть свои расценки за оплату по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила руководитель ведомства Ольга Милонаец на пресс-конференции 25 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В конце года антимонопольная служба получила жалобу на Почту России. Человек пожаловался на то, что платит за свет 20 рублей и примерно столько же за квитанцию по почте.

Ольга Милонаец отметила, что Почта России не является монополистом там, где, например, есть банки, но почти на 80% территории региона она занимает доминирующее положение по взиманию коммунальных платежей.

Глава ведомства рассказала, что пока по этому поводу выдано предупреждение, которое должно быть исполнено до 1 февраля, в противном случае будет возбуждено уголовное дело. УФАС рекомендует Почте России отменить минимальный платеж, а также предлагает установить процент от суммы квитанции, которая оплачивается.