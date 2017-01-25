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Псковичей ждёт экскурсия в два жилых комплекса компании «Скандинавия»

Псковичей ждёт экскурсия в два жилых комплекса компании «Скандинавия». Ближайший тур по новостройкам запланирован на 28 января, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков».

Псковичам расскажут о предложениях при строительстве жилых домов в «Молодёжном» и «Афинах». Оба комплекса отличает стильный внешний вид, нестандартные планировки и выгодные предложения. Участники тура смогут прицениться и к готовым, и к строящимся квартирам, забронировать жильё на выгодных условиях, застройщик обещает скидки.

Участие в туре бесплатное, нужно только записаться по телефону (8112) 702-042.  Отъезд – 28 января в 11:00 от редакции «Комсомольской правды» (улица Пароменская, 21/33).

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