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Происшествия

В Печорах раскрыто разбойное нападение на пенсионерку и её сына

В Печорах задержаны мужчина и женщина, подозреваемых в разбойном нападении на пожилую женщину и ее сына. Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 24 января в частный дом на улице Овражной в Печорах проникли неизвестные мужчина и женщина. Применив насилие в отношении 38-летнего хозяина дома и его 75-летней матери, злоумышленники похитили из помещения  деньги и мобильный телефон, а затем скрылись.

В результате проведенных сотрудниками МО МВД России «Печорский» оперативно-разыскных мероприятий по «горячим следам» установлены и задержаны подозреваемые – безработный житель Печор 38 лет и его сожительница. В прошлом они привлекались к уголовной  ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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