0
10:06
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
09:44
Городские власти возлагают большие надежды на псковских студентов
08:28
День студентов отмечается в России 25 января
22:21
На Завеличье в Пскове планируется возвести храм апостола Андрея Первозванного
20:51
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
19:58
В жилом секторе Пскова прошёл очередной профилактический рейд по пожарной безопасности
18:17
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Еще новости
Общество

В Псковской области бюро путешествий выиграло контракт на стирку белья в роддоме

В Псковской области бюро путешествий «Планета» выиграло контракт на стирку белья в роддоме, но позже уведомило заказчика, что исполнить условия договора не сможет, поскольку сломались стиральные машины. Об этом рассказала руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-конференции 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава УФАС отметила, что в антимонопольную службу поступило заявление и теперь «Планета» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Бюро обратилось в суд, чтобы обжаловать это решение.  

Ольга Милонаец подчеркнула, что туристическая компания не должна стирать белье в больницах и предостерегла предпринимателей, которые решили зарабатывать на торгах. «Будьте аккуратны», - призвала она и добавила, что нужно не только быть уверенным в получении средств по контракту, но и соответствующим образом его исполнять.  

В тоже время руководитель УФАС заметила, что количество обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков в 2016 году уменьшилось. Всего поступили 34 таких заявления, по которым в реестр были внесены 13 компаний. В 2015 году обращений было 73, в реестр включили 19 хозяйствующих субъектов, из них 13 в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

Нарушителей заключённых контрактов оштрафовали за 2016 год на 6,5 млн рублей,  около 4 млн рублей оплачены в бюджет.

Кроме того, Ольга Милонаец сообщила, что в прошлом году поступили 244 жалобы от  участников размещения заказов, а это на 21% больше показателя 2015 года. В 69 случаях жалоба касалась действий заказчиков федерального уровня, в 116 – регионального, в 59 – муниципального. 77 обращений признали обоснованными, 88 – необоснованными, 47 вернули заявителям, 15 жалоб отозвали сами заявители, 17 направили по подведомственности.

За нарушения при проведении госзакупок в 2016 году порядка 150 чиновников оштрафовали  на 750 тыс. рублей. Руководитель УФАС подчеркнула, что ни одного административного штрафа не отменили в судах. «Эти штрафы оплачиваются из личного кармана чиновника», - добавила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
25 января 2017
Александр Котов: Сегодняшние студенты – это будущее нашего региона и страны
Городские власти возлагают большие надежды на псковских студентов
25 января 2017
Городские власти возлагают большие надежды на псковских студентов
День студентов отмечается в России 25 января
25 января 2017
День студентов отмечается в России 25 января
На Завеличье в Пскове планируется возвести храм апостола Андрея Первозванного
24 января 2017
На Завеличье в Пскове планируется возвести храм апостола Андрея Первозванного 13
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
24 января 2017
В УМВД России по Псковской области круглосуточно работает «горячая линия»
В жилом секторе Пскова прошёл очередной профилактический рейд по пожарной безопасности
24 января 2017
В жилом секторе Пскова прошёл очередной профилактический рейд по пожарной безопасности
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
24 января 2017
Объекты культурного наследия Пскова вновь хотят включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»
24 января 2017
«Рай» Кончаловского выбыл из гонки за статуэтку «Оскара»

Идет загрузка...