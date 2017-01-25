В Псковской области бюро путешествий выиграло контракт на стирку белья в роддоме

11:29, 25 января 2017, ПАИ

В Псковской области бюро путешествий «Планета» выиграло контракт на стирку белья в роддоме, но позже уведомило заказчика, что исполнить условия договора не сможет, поскольку сломались стиральные машины. Об этом рассказала руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-конференции 25 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава УФАС отметила, что в антимонопольную службу поступило заявление и теперь «Планета» включена в реестр недобросовестных поставщиков. Бюро обратилось в суд, чтобы обжаловать это решение.

Ольга Милонаец подчеркнула, что туристическая компания не должна стирать белье в больницах и предостерегла предпринимателей, которые решили зарабатывать на торгах. «Будьте аккуратны», - призвала она и добавила, что нужно не только быть уверенным в получении средств по контракту, но и соответствующим образом его исполнять.

В тоже время руководитель УФАС заметила, что количество обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков в 2016 году уменьшилось. Всего поступили 34 таких заявления, по которым в реестр были внесены 13 компаний. В 2015 году обращений было 73, в реестр включили 19 хозяйствующих субъектов, из них 13 в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта.

Нарушителей заключённых контрактов оштрафовали за 2016 год на 6,5 млн рублей, около 4 млн рублей оплачены в бюджет.

Кроме того, Ольга Милонаец сообщила, что в прошлом году поступили 244 жалобы от участников размещения заказов, а это на 21% больше показателя 2015 года. В 69 случаях жалоба касалась действий заказчиков федерального уровня, в 116 – регионального, в 59 – муниципального. 77 обращений признали обоснованными, 88 – необоснованными, 47 вернули заявителям, 15 жалоб отозвали сами заявители, 17 направили по подведомственности.

За нарушения при проведении госзакупок в 2016 году порядка 150 чиновников оштрафовали на 750 тыс. рублей. Руководитель УФАС подчеркнула, что ни одного административного штрафа не отменили в судах. «Эти штрафы оплачиваются из личного кармана чиновника», - добавила она.