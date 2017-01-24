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Страна и мир

В январе в Китае от птичьего гриппа скончались уже 9 человек

За неполный первый месяц 2017 года в Китае от птичьего гриппа погибли не менее 9 человек. Как передаёт "Интерфакс", об этом сообщают китайские СМИ со ссылками на данные медицинских властей трех провинций КНР - северной Хэнани, центральной Хунани и южной Гуандун.

Сообщается, что 2 последних случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9 с летальным исходом зарегистрированы в Хэнани. Там погибли работники одного из ресторанов.

Напомним, вирус H7N9 вызывает серьезные респираторные заболевания. Он легче распространяется в зимний и весенний периоды. В нынешнем году отмечен рост числа заболевших в Шанхае и Гонконге.

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