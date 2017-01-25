День российского студенчества в Псковском госуниверситете начался с молебна

12:26, 25 января 2017, ПАИ

25 января в Псковском государственном университете по случаю Дня российского студенчества проходят торжественные мероприятия. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, вместе с руководством вуза и студентами в них принимает участие губернатор Андрей Турчак.

Праздничный день начался с молебна в университетском храме Трех Святителей. Его отслужили митрополит Псковский и Великолукский Евсевий и псковское духовенство.

После богослужения владыка поздравил всех с Днем памяти святой Татианы, покровительницы российского студенчества, и пожелал собравшимся, чтобы святая «освещала их светом духовной жизни». Также псковский архипастырь сказал про пятую годовщину создания богословского отделения ПсковГУ, которое, по его мнению, стало духовной связью между студентами и церковью.

Он поблагодарил ректора ПсковГУ Юрия Демьяненко и главу региона Андрея Турчака за содействие в создании факультета теологии, за служение народу, Псковской земле и за помощь и поддержку студенчества. «Учащим и учащимся» он пожелал здоровья и терпения.

В заключение митрополит вручил ректору архиерейскую грамоту за помощь и поддержку духовно-нравственного воспитания молодого поколения.

Напомним, День российского студенчества (Татьянин день) официально был введен в стране Указом президента РФ № 76 от 25 января 2005 года.