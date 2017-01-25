Днём 26 января в Псковской области прогнозируют небольшие осадки и до -5 градусов

13:24, 25 января 2017, ПАИ

26 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -7 до -12 градусов, местами - до -15, днем – от 0 до -5 градусов.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.