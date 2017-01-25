0
17:49
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:57
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
13:51
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
13:38
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
13:18
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно
13:04
1 сентября на месте филфака ПсковГУ должен открыться университетский лицей
12:38
«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями
Еще новости
Общество

Днём 26 января в Псковской области прогнозируют небольшие осадки и до -5 градусов

26 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -7 до -12 градусов, местами - до -15, днем – от 0 до -5 градусов.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
25 января 2017
Технические работы на постах Себежской и Псковской таможни повлияют на пропускную способность границы
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
25 января 2017
Проект создания кампуса ПсковГУ пройдёт экспертизу до 1 апреля
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
25 января 2017
Появились первые фотографии юных участников конкурса «Мой маленький спортсмен»
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно
25 января 2017
Турчак подарил митрополиту Евсевию икону святого Николая II для будущего храма в Дно 1
1 сентября на месте филфака ПсковГУ должен открыться университетский лицей
25 января 2017
1 сентября на месте филфака ПсковГУ должен открыться университетский лицей
«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями
25 января 2017
«ВКонтакте» скрыла альбомы с сохраненными фотографиями
В Пскове создадут рабочую группу по благоустройству Корытовского лесопарка
25 января 2017
В Пскове создадут рабочую группу по благоустройству Корытовского лесопарка

Идет загрузка...