Депутаты Великолукской гордумы рассмотрят на очередной сессии 10 вопросов

12:52, 25 января 2017, ПАИ

26 января в 10:00 состоится 64-ое заседание Великолукской городской Думы 5-го созыва. В проект повестки дня включены 10 вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

В частности, депутаты рассмотрят изменения в решения гордумы о «О бюджете муниципального образования «Город Великие Луки» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и «Об утверждении положения о порядке установления ежемесячной гарантированной компенсационной выплаты муниципальным служащим, лицам, замещающим выборные муниципальные должности категории «А» в муниципальном образовании «Город Великие Луки».

Кроме того, народным избранникам предлагается утвердить тарифы на дополнительные платыне услуги, предоставляемые автономным учреждением «Бизнес-инкубатор «Новация» и рядом образовательных учреждений. Также они рассмотрят поправки в решение Великолукской гордумы о мерах социальной поддержки по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных учреждениях образования.